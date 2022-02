Ott Leplandi emotsionaalne ballaad «Aovalguses» on üks neist viiest, mis jõudis Eesti Laul 2022 esimeses poolfinaalist lõppvõistlusele. Lepland tunnistas, et keskendus laval vaid loo sisule, sõnumile ja emotsioonile ning avaldas ka need, kes talle tähtsal õhtul kõige enam toeks olid.