Andrei Zevakini ning Grete Paia lugu «Mis nüüd saab» on jõudnud Eesti Laulu finaali. Elu24 esitas laval kirgi kütnud lauljatelt küsimuse, mis on paljusid nende fänne pikalt painanud: kas Zevakin ja Paia on suhtes!? Vaata videost, mil moel Zevakin ja Paia sellele küsimusele vastasid.