KURNJÄU ⟩ Uue soenguga üllatanud Ojuland tervitas tiigriaastat eriti vallatult

Näib, et aastavahetuspidu oli meeleolukas! Klõpsul on ekspoliitik teinud omale näomaalingu, joonistades nii vurrud kui lonti vajunud tiigrikõrvad.

Hiina kalendri järgi 1. veebruaril alanud tiigriaasta kestab kuni 21. jaanuarini 2023. Tegu on musta veetiigri aastaga.

Alles jaanuari lõpus kirjutasime, et Ojuland on läbi teinud kerge stiilimuutuse, lõigates oma blondid kiharad maha.

Poisipeaga Ojulandi on võrreldud ka bändi Eurythmics lauljanna Annie Lennoxiga. Seda on täheldanud ka Ojuland ise, sest ta jagas foto all linki Eurythmicsi 1983. aastal ilmunud loole «Sweet Dreams».