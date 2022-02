VIDEO ⟩ Uudistekanali CNN juht pani ameti maha, kuna ta salasuhe kolleegiga paljastus

CNN Worldwide'i juht Jeff Zucker teatas 2. veebruaril, et lahkub töölt päevapealt. Tuntud mehe salasuhe paljastus uurimises, mis on seotud uudistekanali endise ankru Chris Cuomoga. Politsei uuris, kas Cuomo abistas oma poliitikust venda, New Yorgi endist kuberneri Andrew Cuomot, keda süüdistati naiste seksuaalses ahistamises.