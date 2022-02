Ameerika Ühendriikides Pennsylvanias Punxsutawneys on alates 1887. aastast ennustatud metsümisejate abil, kas talv jätkub pikalt või saabub kevad varakult. Ennustus on eelkõige USA idaranniku kohta, kuid on pandud tähele, et see võib käia ka Euroopa kohta.