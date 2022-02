28-aastane Yasmeena Ali, kes elas lapsena aastaid Talibani võimu all, on nimetatud Afganistani populaarseimaks pornostaariks. Hiljuti rääkis miljonitele silmapaaridele Pornhubis meelelahutust pakkuv Yasmeena riskidest, mis ta on pidanud oma karjääri jooksul võtma.