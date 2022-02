ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: soomlased, räpaste kärssadega hitlerlikud nolgid Venemaa aias. NATO paistel.

See kaval, äraandlik madu julges roomata sõjaga Suure Sotsialistliku Riigi ligipääsmatuile kindlustele.

Ei ole tal nähtavasti kasu olnud mullusest õpetusest /silmas on peetud Talvesõda – toim/. Noh, mis siis, meie vaprad punalaevastiklased ja punaarmeelased kordavad talle selle õppetunni selgemal kujul.

Kes ta siis oli, see alatu uss, kes on oma nõela välja ajanud töötava rahva võitmatu isamaa vastu?

See on metsik kapitalistide, mõisnike, valgekaartlaste ja nende agentide - kaitseliitlaste, lapualaste ja teiste soome rahva veristajate jõuk.

Pungil täis taskutega kelmide ja petiste klikk on asunud selle väikese riigi rahvamasside kukile ja oma vatsa ning välismaiste kapitalistide meeleheaks irvitab töötava rahva üle otsekui tumma karja üle."

Soome on olnud küllaltki ettevaatlik ja dresseeritud, see pöördumine aga käsitleb endast ähvardust: jääge meiega, või muidu.

Jätkame Venemaa leksikaga samast, 1941. aastast:

"Juba muistsel ajal muutsid vene rahva vaenlased Soome sõdade platsdarmiks Venemaa vastu, räpaseks urkaks, kust röövlite jõugud sooritasid elajalikke röövkäike meie maale.

Omal ajal rootslaste poolt orjastatud soomlased on korduvalt oma orjastajate vastu üles tõusnud ja on alati suure vene rahva vastu poolehoidu tundnud. Karjalased, kes ka on palju kannatada saanud rootsi rünnakute läbi, on alati seisnud vene rahva poolt võitluses Soome lahe ranniku eest, mida meie Kodumaa nii väga vajab.

/- - -/

Venemaa kindlustas oma julgeoleku Soome enda külge liitmisega. Ja on iseloomuline, et selle sõja kohta aastail 1808-1809, mis taas liitis Soome Venemaaga, soome rahvas, keda seni oli rõhutud võõramaalaste poolt, on teinud palju muistendeid ja laule. Need laulud ja muistendid on täis palavat sümpaatiat vene rahva vastu. Rahvuspoeet Runeberg on kirjutanud vaimustatud poeemi vene polkovnikust Kulnevist, kes võttis osa sellest sõjast ja kellest sai hiljem 1812. aasta Isamaasõja kangelane. Luuletaja kujutas vene polkovnikut kui soome rahva parimat sõpra, ta hingeliitlast.

Soomlased nägid õigusega vene rahvas oma vendi. Vene rahvas on alati olnud soome töötava rahva sõber."

Ja tänasesse tagasi

Soomel on olla põhjust ettevaatlik, aga Venemaa poliitiliste garantiide kiri Soomele on ehk suurema geopoliitilise tähtsusega, kui samasugune Balti riikidele või Poolale. Soome on olnud küllaltki ettevaatlik ja dresseeritud, see pöördumine aga käsitleb endast ähvardust: jääge meiega, või muidu.

Venemaa ootamatut kirja kommenteeris 1. jaanuari pressikonverentsil Soome välisminister Pekka Haavisto. Haavisto teatas, et see kiri saadeti kõikidele Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) riikidele. Sealjuures ka Eestile. Tema sõnul tuleb pidada arutelu teiste riikidega, kuidas kirjale vastata.

"Ta on unustanud nõukogude relvade purustava võimsuse. Ta on unustanud, et vene inimene oskab sõdida, armastab sõdida, on alati valmis andma vaenlasele purustava hoobi."

Aga siiski.

See kiri saadeti Soomele.

Mistap lõpetame sama pöördumisega Soome poole 1941. aastal, sest Venemaa on kiskunud üles sama vastasseisu, mis toimus toona:

"Vaenlane on unustanud, see kärnane ussisuga, meie haubitsate ja pommide jõu. Ta on unustanud nõukogude relvade purustava võimsuse. Ta on unustanud, et vene inimene oskab sõdida, armastab sõdida, on alati valmis andma vaenlasele purustava hoobi. Nõukogude patrioodid saavad nüüdsest peale kõigil võitlustandreil ilma armuta vaenlast lööma võimsate stalinlike kogupaukudega. Nad paiskavad talle vastu kogu nõukogude rahva kohutava jõu ja võimsa tehnika, mis on sotsialistliku maa poolt loodud stalinlike viisaastakute aastail.

Alatud maod roomavad meie maa kallale. Pole viga. Meie võitlus on õige. Vaenlane saab purustatud. Võit jääb meile!"