ELU25 ⟩ Toomas Abiline: Eesti kuulsaima meediumi pajatused. Häving ja kadu: mida rääkis Mai Kalamees 21. sajandi Tallinnast?

See mees on väga terase loomuga, uhke. Kui ta vihastab, siis on väga metsik. Kui ta süveneb millessegi, siis viib ta selle läbi. Sõjavägi, hauad. Ta peab sundima teisi tapma, kuigi ta ise seda ei taha. Kõik rahutused surub ta veriselt maha. Ei lähe kahte aastat, siis on tal lõpp. Teda veetakse lohinal ja kuskil koopas on tal lõpp. Valitakse uued esindajad. Kommunism parandatakse. Seda teeb alam rahvas ja allasurutud intelligents. Punane madu väsib, ta liigutab veel, et hinge sees hoida.