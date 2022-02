Negatiivne kogemus Toidupangaga: enamik paki sisust tuleb ära visata

Elu24 toimetuse poole pöördus Regina (nimi muudetud, toimetusele teada), kes on liikumispuudega ning peab kesise majandusliku olukorra tõttu küsima abi toidupangalt. Naine elab pealinnas ja saab toidupakke Tallinna Toidupangalt.

Viimasel ajal on aga pakkidega probleem, kuna suur osa toidust tuleb ära visata. 2. veebruari hommikul oli sama nukker seis, kui Toidupanga pakk koju toodi. «Ainult kaks pakki makarone, ühe paki suhkrut ja ühe paki kohvi sai kappi panna. Ülejäänud kõik oli prügikasti kaup,» nendib naine. «Miks nad niimoodi teevad? Ise nad räägivad, et inimesed saavad korralikku kaupa. Meie ei saa korralikku kaupa. Kahe koti peale kokku saime makaronid, suhkru ja kohvi. Kotletid olid libedad. Hapukapsas oli pealt hallitanud. Mida teha sellise toiduga? Kas me oleme siis rämpsusööjad?» räägib ta murelikult.