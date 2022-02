VIDEO ⟩ Saabus tiigriaasta. Miks söövad hiinlased uue aasta saabudes redisekooke?

1. veebruaril 2022 algab tiigriaasta ja nagu igal aastal, söövad hiinlased redisekooke, kuna need pidavat tagama järgnevaks aastaks hea tervise ja õnne, ka rahaõnne.

Hiina loomakalendri kohaselt on tiiger julge, temperamentne ja liider.

Redisekooke hakati sajandeid tagasi sööma Kantonis, kus nad kannavad nime loh bak goh. Nüüdseks on see tava levinud üle kogu Hiina ja ka teistesse riikidesse, kus elab hiinlasi, kirjutab cnn.com.

Hongkongi tuntud kokk Tsang Chiu King selgitas, et kooke kutsutakse ka kaalika- või naerikookideks, kuid tegelikult on need redisekoogid, sest põhiaine on Hiina suured valged redised, millest lõigatakse ribad.

Selle redise teadusnimetus on Raphanus raphanistrum subp. sativus. Hiinas nimetatakse neid sõnaga «luobo» ja Jaapanis «daikon».

Hiina põhjaosas süüakse talvisel ajal palju rediseid ja kapsast. Hiinlaste sõnul on nende valge redis ka medikament, mis aitab haigusi eemal hoida. Hiinlaste on ütlus: «Söö talvel redist ja suvel ingverit ning sa oled aasta läbi terve.»

Hongkongi baptistiülikooli Hiina etümoloogia ja söögikultuuri ekspert Siu Yan Ho selgitas, et hiinlased söövad uue aasta saabudes valget redist seetõttu, et see on ka õnne sümbol.

«Valget redist nimetatakse Hiina osas paikades «choi tau'ks» või «cai tou'ks» ja nende sõnade hääldus sarnaneb uusaastasoovile «zhāo cái jìn bǎo». Seega on redisekook õnne toov. Lisaks on redis talve köögivili ja seda süüakse koos riisiga. Need kaks toiduainet on talvel põhilised,» selgitas Siu.

Kokk Tasngi sõnul tehakse Hiinas enne uue aasta saabumist sadu tuhandeid redisekooke eri retseptidega. Ka tal on enda väljamõeldud retsept, mida ta kasutab juba 40 aastat. Koka sõnul on ta nüüdseks siiski ka uusi koostisosi lisanud, et kook igavaks ei muutuks. Näiteks šiitake seente asemel hoopis Parma sinki.

Hiina suured valged redised ja väikesed redisekoogid FOTO: shutterstock.com

Kokk lisas, et hea koogi eelduseks on värske redis ja kvaliteetsed lisaained.

Kokk Tsangi traditsioonilise loh bak goh’i ehk redisekoogi retsept

Põhiained:

1 suur valge redis – 500 grammi

Kuivatatud krevetid – 40 grammi

Hiina sooles vorst, kuid võib olla ka muu vorst – 50 grammi

Kuivatatud šiitake seened või šampinjonid – 40 grammi

Kuivatatud merekarbid – 75 grammi

Koogiained:

Riisijahu – 88 grammi

Maisitärklis – 50 grammi

Sool – 5 grammi

Puljongipulber (kana) – 12 grammi

Suhkur – 15 grammi

Valge pipar – 2 grammi ehk pool teelusikatäit

Seesamiõli – 2 grammi ehk pool teelusikatäit

Oliiviõli – 25 grammi

Vesi – 450 milliliitrit

Valmistuskäik:

Lõika vorst väikesteks kuubikuteks.

Pane kuivatatud seened likku ja lase neil pool tundi vees olla. Lõika ka seened väikesteks kuubikuteks.

Siis vala kuivatatud merekarpidele vett ja lase neil seista, kuni need on pehmed ja neid saab rebida. Vesi jäta alles.

Lase kuivatatud krevettidel vees paisuda ja lõika siis suurteks tükkideks. Krevetivesi jäta alles.

Lõika 2/3 redisest paksud ribad. Ülejäänud redisest tee õhukesed ribad. Auruta neid nii, et paksude ribade tekstuur jääks alles, õhukesed ribad võivad vedelaks muutuda.

Tainas:

Sega suures kausis kokku maisitärklis, riisijahu, sool, puljongipulber, suhkur ja valge pipar.

Vala juurde osa mereandide leotusveest ja lisa veel natuke puhast vett. Kokku peab vedelikku olema 150 milliliitrit.

Sega kuivained ja vedelik nii, et jääks tükkideta tainas. Pane see kõrvale.

Pane vokipannile pool vorstikogusest, krevetid ja seened ning prae, kuni neist hakkab aroome eralduma.

Lisa juurde kõik rediseribad ja sega segu, kuni redis on poolküps, siis vala juurde 300 milliliitrit vett.

Siis lisa pool rebitud merekarpidest ja küpseta segu, kuni kogu vesi on ära keenud.

Sega seesamiõli ja oliiviõli ning vala see alles jäänud leotusvette. Vala see põhisegusse ja sega segu, kuni see on kergelt paksenenud.

Vala segu anumasse, mille saab panna aurutuspotti. Pane segule peale alles jäänud rebitud merekarbid ja vorstitükid.

Auruta kooki 45 minutit. Koogi valmimist saba kontrollida noa abil. Kui suruda nuga kooki ja see jääb välja tõmmates puhtaks, on redisekook valmis. Kui noale jääb tainast, siis tuleks kooki veel 10–15 minutit aurutada.