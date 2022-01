OOTAMATU ⟩ Staarisaatest tuule tiibadesse saanud Maribel Vääna astub üles uues ametis

Tulev hooaeg on saatesarja jaoks juba kümnes. Staažika saatejuhi Alari Kivisaare kõrval astub saatejuhi rollis üles ei keegi muu kui Maribel Vääna.

«Mulle meeldivad väljakutsed ja seepärast võtsin ka selle pakkumise vastu. Tõtt-öelda ei oska midagi isegi oodata, sest tegemist saab olema minu esimese saatejuhi-kogemusega. Suurepärane, et saan seda teha niivõrd legendaarse Alari Kivisaare kõrval,» sõnab Maribel. Ka Alari on ootusärev: «Üks pool minust läheb «Naabrist parema» juubelihooajale vastu tavalise tundega ja teisest küljest lisab uus kaassaatejuht loomulikult ärevust.»

18-aastane Maribel sai avalikkusele tuntuks, kui osales sügisel staarisaate uues hooajas, kus jäi kolmandaks. Toona sõnas ta Elu24-le, et on nii enda kui oma teekonna üle tohutult uhke. «See areng on olnud mega suur. Siit edasi kuuni ja mitte kuhugi mujale.»