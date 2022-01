Kuulsa Los Angelese sisuloojaga kohtingul käinud Merylin Nau: ma ei taha teda enam kunagi näha!

Merylin Nau vastas Instagramis jälgijate küsimustele, avaldades seejuures kentsaka juhtunu. «Käisin USA-s kohtingul tiktokkeriga, kellel on 4,5 miljonit jälgijat. Vaatasin alguses, et oi, ta näeb välja nagu Enrique Iglesias,» rääkis Nau, öeldes, et härra tundus väga tore ja mõnus sell. Reaalsus oli aga hoopis teistsugune.