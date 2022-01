MUUSIKALINE AMPS ⟩ Tehnoloogia abil aegumatuid hitte laulvad riigipead naerutavad taas

Tänu moodsale tehnoloogiale on võimalik teha nii mõndagi, kuid osad kasutavad seda ära selleks, et teisi naerutada. Üks Youtube'i kanal otsustas näiteks mitmed riigipead lauljateks moondada ja pani neid laulma erinevaid hittlugusid.

Nõnda laulis USA president Joe Biden Venemaa bändi Little Big hitti «Skibidi», Venemaa president Vladimir Putin aga Beach Boyside armastatud lugu «Surfing USA». Videos on ka Prantsusmaa, Suurbritannia, Saksamaa, Itaalia, Hiina ja teiste riigipead. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen on aga laulma pandud Jennifer Lopezi hittlugu «On The Floor».