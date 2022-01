Tugev tuul ja lumesadu räsis Eestimaad: terve tee oleks nagu «Star Warsi» vahtinud

Transpordiamet hoiatas laupäeva keskpäeval, et oodata on tugevat lume- ja lörtsisadu, mis algab saartelt jalevib edasi mandrile.

Sünoptik Kairo Kiitsak jagas sotsiaalmeedias, et kell 18 mõõdeti Osmussaarel tuulepuhanguks 28,5 m/s.

Lennuliiklus on häiritud

Tallinna lennujaama kommunikatsioonispetsialist Jane Kallaste kommenteeris kell 21.30 Elu24-le, et mitmed lennud Tallinna on tühistatud või ümber suunatud lähedal asuvatesse lennujaamadesse, samuti mõjutab ilm väljuvaid lendusid.

«Tallinnas on hetkel tugev risttuul, mis teeb maandumise keerulisemaks. Lennuki maandumise otsuse teeb alati lennuki meeskond, seades esikohale ohutuse. Lennujaama hooldeteenistus on teinud ja teeb head tööd selle nimel, et hoida lennurada puhas ja avatud,» lisas ta.

Tartu maantee

Fitnesskaunitar Endla Vaher käis laupäeva õhtul publikule esinemas ning kirjutas Instagramis, et veetis koduteel neli tundi. «Tartu maanteel sõideti mõni lõik 50 km/h ja ma oleks peaaegu autoga kinni ka jäänud. Mitte midagi ei näinud ja mega ohtlik oli. Poolel teel tahtsin nutma hakata, aga no ma olen ju tugev ja iseseisev naine,» kirjutas Endla oma Instagrami loos.

Keila - Haapsalu

Keilast tagasi koju Haapallu sõitnud Janek jagas ühismeedias, et sõit oli tema elu üks «ägedamaid» kogemusi.

«Tahate tõelist ekstreemi, kohe, nüüd ja praegu? Palun väga, sõitke Keilast Haapsallu ja saate oma adrenaliini seieri kenasti piirajasse,» naljatles ta, öeldes, et tegi just selle karnevali läbi. «Hea meel on, et elusalt kodus olen.»

Janek nentis, et kuid üle viie aasta on igapäevaselt seda teed sõidetud ja igasuguseid ilmaolusid nähtud, siis tänane kogemus on üks «ägedamaid». «Terve tee oleks nagu «Star Warsi» vahtinud. Selg oli kurat konkreetselt märg, kui autost välja astusin.»

Pärnu - Tallinn

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre tõdes, et jäi suvepealinnast startimisega hiljaks ning torm sai ta kätte. «Pärnust Tallinna mitu tundi rasket sõitu. Nähtavus kohati 10 meetrit, asukohta tuli vahepeal vaadata GPS seadmelt ja lumevaalud teel.»

Suur abi oli aga ees sõitvast autost. «Suur abi oli veokist, kelle säravad tagatuled teed näitasid. Seljataha jäi veel hullem olukord.»

Tallinnas

Facebooki grupis «EZ-дуны!» jagatakse videot teeäärde seisma jäänud autodest. «Tallinna mnt kinni,» teatatakse postituses.



Kella 21.20 ajal sai häirekeskus teate, et Pärnu-Rakvere-Sõmeru maanteel Tapa vallas on teel lumme kinni jäänud esialgsetel andmetel 7-8 sõidukit. Sõidukid said kella 23.10 ajal liikuma ja autosid oli seal kinni jäänud kokku umbes 60.



Kose vallast tuli kella 21.50 ajal teade, et auto sõitis teelt välja ja sõidukiga inimesed enam lumest välja ei saa, kuid auto kütus on lõppemas. Kella 21.20 ajal sai häirekeskus teate, et Pärnu-Rakvere-Sõmeru maanteel Tapa vallas on teel lumme kinni jäänud esialgsetel andmetel 7-8 sõidukit. Sõidukid said kella 23.10 ajal liikuma ja autosid oli seal kinni jäänud kokku umbes 60.