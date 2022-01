Tugev tuul ja lumesadu räsib Eestimaad: terve tee oleks nagu «Star Warsi» vahtinud

Transpordiamet hoiatas laupäeva keskpäeval, et oodata on tugevat lume- ja lörtsisadu, mis algab saartelt jalevib edasi mandrile.

«Tahate tõelist ekstreemi, kohe, nüüd ja praegu? Palun väga, sõitke Keilast Haapsallu ja saate oma adrenaliini seieri kenasti piirajasse,» naljatles ta, öeldes, et tegi just selle karnevali läbi. «Hea meel on, et elusalt kodus olen.»