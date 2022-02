Elu24 postkasti laekus nädalavahetusel mureliku valgalase kiri. «Juhin tähelepanu sellele, et Valga vallavanem Monika Rogenbaum puhkab praegusel ajal, mil omikroni haigestumine on haripunktis, Mehhikos.» Kohaliku sõnutsi on irooniline, et möödunud aasta jaanuaris tehti suur skandaal sellest, et endine Valga vallavanem Ester Karuse puhkas Balil.