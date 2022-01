MUUSIKAVIDEO ⟩ Cartoon avaldas koostöös Pluutoga värske loo «Piranha»

«Meile on alati meeldinud Pluuto eestikeelsed lood ja peame teda kindlasti üheks parimaks Eesti hiphopi vokalistiks. Ühel hetkel kuulsime Pluuto ühte ingliskeelset avaldamata demo ja olime väga üllatunud, et ta ka inglise keeles nii lahedalt kõlab. Võtsime Pluutoga ühendust ja tegimegi sellise loo,» räägib Cartooni liige Ago Teppand ja lisab, et valminud pala ongi esimene lugu, millel räppar inglise keeles laulab.

Cartooni sõnul oli koostöö mõnus ja sujus ladusalt. «Pluuto on selline easygoing (eesti k muretu – toim) ja ta oli kõikidele meie ideedele väga avatud. Tema enda loomingulised tšakrad on ka väga lahtised,» arutleb Teppand ja jätkab, et tänu suurele kuulajaskonnale on Cartooni missiooniks alati olnud võimalikult palju Eesti andekaid lauljaid maailmale tutvustada.