KLÕPS ⟩ Kaheksa last korraga sünnitanud naise võsukesed tähistasid 13. sünnipäeva

Kunagi pornofilmis mänginud Nadya Suleman (46) läks 2001. aastal lahku oma eksabikaasast ja vahetult pärast seda sündis talle tänu kunstlikule viljastamisele esimene poeg. Järgmistel aastatel sai ta tänu kunstlikule viljastamisele veel viis last, ühed neist kaksikud, vahendab New York Post .

2008. aastal kandis doktor Michael Kamrava , kes on tänaseks oma arstilitsentsi kaotanud, Nadya emakassa 12 embrüot. Selle tulemusena sündis Nadyal kaheksa last ja naist hakati kutsuma meedias Octomomiks. Ladinakeeles tähendab «octo» kaheksat.

«Igaühe iseloomus on midagi haruldast ja erakordset ning olete teistsugused kui teie vanused lapsed, eriti tänapäevases ühiskonnas. Te olete isetud, omakasupüüdmatud, mittematerialistlikud Jumala järelkäijad,» kiitis Nadya ja imestas, et ta ei tea, mida ta tegi, et need kaheksa last ära teenis.