ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: soovitus. Algava hiinlaste tiigriaasta puhu vanahiina müstilisi lugusid

Millalgi Xianningi ajastu aastatel sattusid keiserliku ohvritalituse ministri Han Bo poeg, Guiji kantsleri Wang Yuni poeg ning hiilgava suurmeistri Liu Dani poeg, kelle nimed on teadmata, koos väisama üht Jiangi mäe lähedast kloostrit. Kloostris oli hulk maalinguid, mis kujutasid kombeka ilmega naisi ja noormehed, kes olid parajas tujus, osutasid piltide peale, mängides, et valivad nende seast endale kaasad. Tol ööl nägid kõik kolm ühte ja sama und, milles mäe valitseja vürst Jiang saatis käskjalaga järgmise sõnumi: “Kõik mu perekonna naised on koledad ja rohmakad, ometi pidasite nende tahumatut välimust oma pilkude vääriliseks. Aga nüüd jääb ainult määrata aeg, millal teid austusavaldustega vastu võetakse.” Noormehed pidasid unes nähtut nõnda kummaliseks, et pärisid üksteiselt ning avastasid, et nende jutt langes kokku ja tegu oligi ühe ja sama unenäoga. See ajas meestele hirmu nahka. Nad panid valmis kolme looma lihast ohvriannid ja viisid need kloostrisse, et paluda andestust. Pärast nägid nad kõik taas sama und, kus vürst Jiang laskus ise nende juurde ja teatas: “Isandad, kes te ennist ihkasite seda liitu, ma tulin teile vastu ja määrasin päeva, mis ei ole enam kaugel. Kuidas saan leppida teie isepäise sooviga kokkulepe katki jätta?” Üsna lühikese aja jooksul said kõik kolm meest surma.