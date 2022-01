VEIDER EKSPERIMENT ⟩ Mees sööb iga päev toorest liha, et teada saada, kas see on ikka ohtlik

Californiast pärit mees alustas väga veidrat eksperimenti. Nimelt otsustas ta hakata iga päev sööma vaid toorest liha, et välja selgitada, kas see on tõesti tervisele ohtlik või mitte, kirjutab LadBible.

Ta tegi enda ettevõtmise jaoks isegi eraldi Instagrami profiili, kuhu lisab iga päev pilte toiduainetest, mida ta sööb. Praeguseks on ta seda veidrat toitumiskava järginud juba peaaegu 80 päeva.

Ameeriklase arvates on veider see, et inimene on ainus elusolend maamunal, kes töötleb või küpsetab toitu.