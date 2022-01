Rääkides rühma Euroopa poliitikutega oma tulevikuplaanidest seoses FIFA-ga – maailma kõrgeima rahvusvahelise jalgpalli juhtorganiga –, ütles Infantino, et on oluline mõelda spordi aspektidele, mis jäävad väljakust väljapoole, kirjutab newsweek.com.

«Peame leidma viise, kuidas kaasata kogu maailma, andmaks aafriklastele lootust, et nad ei peaks ületama Vahemerd selleks, et leida võib-olla parem elu, kuid tõenäolisemalt on nende saatuseks hukkumine merel. Ka aafriklased vajavad võimalusi, et säilitada oma väärikus,» ütles Infantino.