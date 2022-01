TAVATU FOTO ⟩ Kreeka paradiisisaar muutus lumiseks põhjamaaks

Teisipäeval kirjutas ERR, et Kreeka pealinna Ateenat tabas esmaspäeval suur lumetorm. Tuhanded autojuhid jäid seetõttu kiirteele lõksu ning lumesadu häirib liiklust terves Kreekas.

Küklaadide saarestik Egeuse mere keskosas sai samuti lumetormiga pihta ning Facebooki postitati kaunis foto Tinose saarest, mis on justkui talve võlumaa.

Tavaliselt on Egeuse meres asuvad Kreeka saared just mõnusa suvise rannapuhkuse sihtkohad ja nii neid ka reklaamitakse. Kaunid valged majad siniste detailidega on turistide seas äärmiselt populaarsed. Selline näeb välja Tinose saar suvise paradiisisaarena: