Juba 5. veebruaril toimub Eesti Laulu teine poolfinaal, kus astub üles ka pisut käredam kollektiiv Boamadu! Kuid kes on need mehed, kes end niivõrd uhke nime taga peidavad? Tuleb välja, et lõviosa neist on pereinimesed, kelle elu põhimõtteks pole sugugi sex, drugs and rock'n'roll.

Eesti Laulu karussellile astus Boamadu tänavu esimest korda. «See on hea võimalus, sest meil on n-ö eurovalemi lugu: ta on kiire, tal on refrään ja hästi palju osi väga väikese aja sees. Siis me mõtlesime, et proovime. Proovisime ja saime edasi!» meenutab bändi solist Peeter Priks.