Padar rääkis, et tolleaegse Eurovisiooni-isa Juhan Paadami suurim hirm oli see, et tänane armas pereisa, tolleaegne skandaalne paha poiss Tanel läheb linna peale lulli lööma. Seetõttu saatis Paadam Taneli hotellitoani ära ja läks ise liftiga üles enda tuppa. Rokkar aga lipsas taas oma toast välja ja läks muidugi peole.