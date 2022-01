Hollywoodi staar ja endine California kuberner Arnold Schwarzenegger põhjustas 21. jaanuaril avarii ning sõitis oma maasturiga ühest sõiduautost peaaegu üle. Korrakaitsjate sõnul oli Schwarzenegger õnnetuses süüdi ja nüüd on selgunud, et üks ohvritest on staari enda fänn.