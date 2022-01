VAHVA PILDISEERIA ⟩ Räppar Uku Arop veedab pojaga lõbusalt aega

Eelmise aasta juuli lõpus teatasid Uku Arop ja tema nüüdne kihlatu Jaanika Vink, et nende perre sündis pisipoeg. Elu24-le antud intervjuus avaldasid nad, et esiklapse nimeks sai Enki. «Tükk aega enne rasedust lugesime Enki nime kohta. See oli ajalooline jutt ja Uku ütles, et mis sa arvad, kui meil kunagi poeg tuleb, paneme Enki nimeks. Ma olin nõus, sest mulle meeldis ka see nimi väga,» selgitas Jaanika toona nimevalikut.

Värskelt isaks saanud muusik Uku Arop sõnas aga isadepäeval Elu24-le, et ei soovi olla pojale mitte just eeskuju, vaid giid tema eluteel ja enda leidmisel. «Õpetada, mis on õige, mis on vale käitumine, aga lasta otsustada temal. Tutvustada erinevaid hobisid ning tegevusi ja lasta temal valida, mis on talle kõige meelepärasem ja leida tema sünnipärane talent võimalikult efektiivselt, mitte stressates teda ebavajaliku tehisliku sotsiaalse survega.»

Uku ei osanud kohe välja tuua, mis on isaks olemise juures kõige raskem. «Olen alles liiga värske isa, aga raske on hetkel tasakaalu leida lapse ja enda aja planeerimisel. Arvan, et kogemus tekib ainult ajaga, loomulikult. Kergem on elada teadmisega, et ma armastan oma poega ilma tingimusteta ja näha teda mulle naeratamas ning selle armastuse najal edasi liikuda on mulle kerge!»