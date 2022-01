VIDEO ⟩ Reisija püüdis Elroni rongis videole end rahuldanud mehe: ma olen tegelikult päris šokeeritud

8. jaanuari õhtul leidis Tallinna-Kehra rongis aset ebameeldiv seik, mis salvestati ka videole. «Tahan näidata, milline on elu, kui oled naine ja hilja õhtul rongiga sõidad. Tegelikult olen ma sellest päris šokeeritud,» kirjutas video autor Instagrami kasutajale See Pole Okei, mille haldajad naisele kohe nõu jagasid. «Soovitasime tal koheselt politsei poole pöörduda ja ka Elroniga suhelda. Juhendasime, kuidas politseisse avaldust teha, ja nüüd kirjutas ta meile, et politsei suhtles temaga, neil on videos olev mees tuvastatud ning mehele tehakse trahvi. Politseisse pöördumisest on päriselt ka kasu. Väikeste sammudega turvalisema kogukonna poole!»