Omanäoline artist Yasmyn napsas endale tänavustel Eesti Muusikaauhindadel kolm nominatsiooni. Kuigi nominentide nimistus on kirjas vaid Yasmyni nimi, siis lauljatari muusikaliseks taustajõuks on tema kallimast koostööpartner Caspar Mágus. Elu24-le andsid üle kolme aasta koos olnud noored oma esimese ühise intervjuu.

Koos plaadi ilmumisega pani Yasmyn endale kirja, et soovib selle aasta Eesti Muusikaauhindadel (EMA) teenida kolm nominatsiooni: parim naisartist, aasta hiphop-/rap-/R'n'B artist ja aasta album. Kas Yasmyn nägi tulevikku ette või on noore laulja mõttejõud nõnda tugev, sellele ei saa kunagi kindlat vastust, kuid 2022. aasta EMA-l on noor lauljatar nomineeritud just neis kategooriates.