«Armastuse maleva» Sander sattus avariisse: kõik mu unistused on purustatud

«Nutta tahaks, sest see auto tähendas mulle liiga palju ja nüüd on kõik mu unistused purustatud,» kirjutab noormees, tänades kõiki, kes auto ehitusele kaasa elasid.

«Selline see elu on ja jääme uut ootama,» nentis ta. Ühismeedias annab Sander märku, et on uue kupee kere otsingul.