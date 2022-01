KLÕPS ⟩ Christin-Amani Kiivikas avaldas poja esimesel sünnipäeval võsukese nime

«Oleme äärmiselt õnnelikud ning raske on sõnadesse oma emotsioone panna! Väga suureks toeks on olnud nii minu kui ka kaaslase perekond!» sõnas Christin-Amani Elu24-le. «Selline tunne, et kas päriselt ka ta oli minuga koos üheksa kuud ja nüüd päriselt on ta meiega siin füüsilises maailmas,» lisas ta.

«Tahtsime, et üks nimi oleks vähem tuntud ehk siis Even. Johan meeldis, kuna see on eestipärane,» kommenteeris Christin-Amani Elu24-le, lisades, et koos sobivad need nimed suurepäraselt.