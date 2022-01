Eestit esindanud Karolin Kippasto ei pääsenud missivõistlusel finaali

Imekaunis missikandidaat Karolin Kippasto annab sotsiaalmeedias teada, et tema jaoks on rahvusvaheline missivõistlus Miss World seekord lõppenud.

«Kahjuks ei pääsenud ma neljakümne finalisti sekka, kuid olen selle kogemuse eest väga tänulik. Aitäh teile kõigile, et mind toetasite. Mul on hea meel, et sain taas võimaluse Eestit esindada,» avaldab Karolin.

2018. aastal käis Karolin Miss Grand Internationali iludusvõistlusel ja aasta hiljem Miss Tourism Internationalil. Viimasel jõudis ta kümne parima hulka. «Seni olen kõige rohkem rõõmu tundnud selle üle, et saavutasin Miss Tourism Internationali võistluse talendivoorus, kus tantsisin džässistiilis, ka kümnenda koha. Sain mitmel korral suurtel lavadel esitada oma tantsu ning see, et olla just üksinda laval, oli küllaltki proovile panev,» räägib Karolin Elu24-le antud intervjuus.