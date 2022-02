«Oli lörtsine, sompus ilm. Nagu Eestis ikka,» meenutab Irma 22 aasta tagust päeva, mil tema 13-aastane tütar jäi teadmata kadunuks. «Ma ei suuda sellest üle saada. Mitte kunagi,» tunnistab ta, öeldes, et kogu pere ootab ja loodab, et tüdruk tuleb ühel päeval koju.

Ka SA Kadunud juht Aare Rüütel on veendunud, et endiselt on kusagil keegi, kes teab, mis tol päeval juhtus. «Palun kõigil, kes on aastate jooksul midagi kuulnud 2000. aasta talvel Rummul või vangilaagri lähedal ühe tütarlapse kadumisest, helistada numbril 6616 776,» palub Rüütel.