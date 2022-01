Detsembri lõpus teatas TV3 uudisteankur Ingrid Teesalu , et ootavad kihlatu Keith Orchardiga perelisa.

Taskuhäälingus «Eesti Naine» rääkis Teesalu, et lapseootus on siiani küllaltki hästi kulgenud. «Mul on enam-vähem hästi läinud. Võibolla esimesed kuud olid veidike keerulisemad nagu paljudel,» nentis ta. Laps peaks ilmavalgust nägema aprillis.