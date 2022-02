Elu24 käis jaanuari lõpus säraval kabareeõhtul, et uurida välja, mis toimub laval ja lava taga. Neli tundi kestnud õhtu lõpuks sai selgeks, et kabareeetendus on suurepärane meelelahutus, millest publik sattus nii vaimustusse, et viimasele loole elati kaasa püstijalu plaksutades.