VIDEO ⟩ Ettevaatust liikluses! Teeolud on erakordselt keerulised

Riigi ilmateenistuse andmetel laupäeval (22.01) madalrõhkkond kaugeneb ja selle järel on öö hakul veel laialdaselt sajuhooge ja tuiskab. Põhja- ja kirdetuul on veel tugev, ulatudes puhanguti 15, rannikul 20 meetrini sekundis. Pärast keskööd sajuhood hõrenevad ja tuul nõrgeneb. Päeval on tõusva õhurõhu foonil üksikuid sajuhooge, tuul nõrgeneb, aga on pinnatuisuks veel piisavalt tugev. Õhutemperatuur on ööpäeva jooksul –1...–7 kraadini.