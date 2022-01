2022. aasta Eesti Muusikaauhindade Aasta Etno/Folk Albumi nominatsiooni pälvinud Duo Ruut on kaks fantastiliselt andekat neiut ühe kandle taga. Nad on maailmamuusikas kindlalt kanda kinnitanud ja seda mitte ainult Eestis, vaid nende tegemiste vastu on üha kasvav huvi üle kogu maailma.