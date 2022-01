Elu keerdkäigud on tihti üsna ettearvamatud, kuid abieluvannet andes mõeldakse enamasti tõsiselt, et kokku jäädakse terveks eluks. Pamela Anderson on seda mõtet mõelnud vähemalt kuuel korral. Nüüd on ta ringiga jõudnud viienda abikaasaga oma kuuenda lahutuseni.