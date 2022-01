VAATA VIDEOT ⟩ Karl-Erik Taukari uuele loole ilmus muusikavideo, kus astub üles tuntud Eesti kulturist

Karl-Erik Taukari uue loo «Ookean» ilmumisest on möödas kuu aega ning nüüd rõõmustab artist enda kuulajaid ka loo muusikavideoga, mille tegevus leiab aset bowling'u-saalis. «Videos jäljendame bowling'u kuldaega, kus naistele muljet avaldamiseks piisas vaid ühest heast viskest. Kui territooriumile ilmub uus mängija, on vaja kohalikul alfal talle lihtsalt koht kätte näidata,» jutustab muusikavideo režissöör Jaan Sinka video ideest.

Taukari kõrval astub konkurendi rollis üles tuntud sporditegelane ja kulturist Ott Kiivikas, kelle tegelane muusikavideos on mõnusalt humoorikas. Mõte kaasata Kiivikas videosse tuli Taukarilt. «Otsisime videosse tegelast, kes mõjuks jõuliselt ja kardetavalt juba esimesest kaadrist. Olen veendunud Oti jälgija Instagramis juba pikka aega, mehel on lisaks üldisele karismale ja teovõimele looduse poolt antud ka silmapaistev komöödiageen, mille olemasolust ilmselt paljud ei tea. Minu jaoks polnudki teist varianti ja mul on hea meel, et Ott kohe nõus oli,» rääkis Taukar.