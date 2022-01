ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Venemaa "vääramatud õigused" Ukraina vallutamiseks

Venemaa juhtkond – ja kindlasti osalt ka elanikkond – arvavad täiesti tõsimeelselt, et neil on õigus allutada nii Ukraina kui Valgevene. Ajalooline õigus. Nagu õigus (ja lausa kohustus!) suureks vennaks olemise puhul kutsuda korrale huligaanitsevad väikevennad. Mängisite seal õues juba küll, tegite mingeid lollusi, aga nüüd marss tuppa, tattnokad, peske käed ära, sööma ja magama!

Venemaa leiab, et taolise käitumise õigsusest, loomulikkusest ja elementaarsusest ei tohiks sigineda küsimustki. Nüüd, mil lääs ei paista sellega väga nõustuvat, on asutud vihaselt jalgu trampima. Aga see trampinine on ajaloos nii mõnegi naabri lömastanud. Peale selle – kui kõvasti trampida, lööb osa läänest kiiresti kõhklema, eks siis näe, mida edasi teha.

Venemaa, muust maailmast eraldiseisev tsivilisatsioon

Kui Rootsi tõstis äsja sõjalist valmisolekut Gotlandil ning sealsed inimesed on hirmul, et Venemaa kavatseb rünnata Euroopat, mistõttu jäävad nad ette ühena esimestest, siis tundub see Ukraina ümber toimuvaga võrreldes väike titeprääksatus.

Bideni sõnumivääratus (ent see võiks olla ka lihtsalt seniilne või taotuslik), et "väikese rünnaku" puhul Ukraina vastu midagi erilist ehk ei juhtukski, võivad olla päris jubedad tagajärjed. Venemaa näeb ennast eraldiseisva tsivilisatsioonina, kellel rahvusvahelises suhtluses mingeid erilisi kohustusi pole. Kui ülejäänud maailm nimetab Krimmi ära võtmist "okupatsiooniks", arvab vene ladvik, et tegu on vene tsivilisatsiooni huvide kaitsmisega. Hale luul Venemaast kui iseäralikust ning kõrgemast inimtsivilisatsioonist on aga pea pool tuhat aastat vana. Selle luulu tekkeloost räägime aga teisel korral.

Venemaa on kõik, teised mitte midagi!

Esä Seppänen, kes oli1960ndatel ja 70ndatel Soome president Kekkoneni adjutant, elas hiljem üle 10 aasta Moskvas ja tegutses majandusalal, olles ka Soome kogukonna julgeolekukoordinaator, on leidnud oma raamatus "Avara hinge anarhia", et venelaste vastuoluline ja täiesti läbimõtlematuna näiv suhtlusstiil evib tegelikult teatud ranget loogikat. Teisisõnu, seda, mis läänlasele tundub sonimisele läheneva jurana (Krimm on meie, sellepärast et ta ei saa olla mittemeie), võtab venelane justkui matemaatilist tõestust. Veel teisisõnu: erilise tsivilisatsiooni esindajana ta ei peagi ise oma totraid sedastusi põhjendama hakkama. See oleks alandav.

Teised ainult segavad ja ajalooliselt peaksidki Venemaa alla kuuluma, praegu on lihtsalt mingi ajutine peataoleks. Küll varsti kord majja lüükse.