Alles kolmapäeval kirjutas Elu24, et blogija Cassia Shakti Šamotailo (endise nimega Merilin Taimre) otsustas ühismeedias oma tuntud blogijanimest loobuda ning asendada selle uuega. Instagramis asus aga sama kasutajanime all tegutsema vaktsineerimist propageeriv tegelane. See lõbu sai siiski kiire lõpu, kui tuntud blogija sai teada, et tema kaubamärk on kaaperdatud.