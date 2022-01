Artist, koreograaf, tantsuõpetaja ja kunstnik – just nõnda kirjeldab ennast Tallinnast pärit Diana Aizatullina, kes tantsimisega algust tehes pidas seda vaid uueks hobiks. Tänaseks on Diana jaganud lava mitme Eesti artistiga ning võtteplatsil külma trotsides tantsinud alasti ka Rammsteini solisti Till Lindemanniga.

Pärast tantsumaailma sukeldumist hakkas Diana hoogsalt tööle. «Mäletan, et üritasin vastu võtta kõik tantsuga seotud projektid, mis elu mulle pakkus, eriti muusikavideod,» meenutab Diana, kuid lisab rõõmsalt, et ebameeldivaid koostöid ta ligi ei tõmba ja neid tal olnud ei ole. «Iga tantsuprojekt on minu jaoks hea võimalus ennast näidata ning neis on palju erilisi ja meeldejäävaid hetki,» rõõmustab ta.