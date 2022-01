«14-aastased on ka kirjutanud,» tõdes omanimeliste ilukabinettide omanik Marju Karin, öeldes, et nii noori ta süstima ei nõustu. «Kui siis vanematega koos, aga siis on ka minu kohus öelda, et kas seda ikka on vaja.» Ilusüstide kuningannaks tituleeritud Karin tunnistas, et ei tee süste ka täiskasvanud naistele, kui selleks vajadust ei ole.