Koroonasse nakatunud Marko Reikop: kõige vängem on olnud see, et mul oli ühel hetkel väga külm

«Tunnen end täiesti tervelt ja normaalselt. Midagi ei ole viga, ainult see, et pean kodus olema,» tunnistas Lõbu, kelle PCR-test näitas negatiivset tulemust. Kollektiivselt otsustati siiski, et saatejuht jääb igaks juhuks isolatsiooni.

«Kõige vängem mis ma selle aja jooksul olen läbi elanud on see, et mulle tundus ühel hetkel, et mul on väga külm. Aga mul on kodus kogu aeg külm,» sõnas ta naerdes. Reikop nentis, et põeb viirust ilmselt kergelt, kuna on kolmekordselt vaktsineeritud.