FOTOD ⟩ Tüdrukutebänd Little Mess tutvustas baaris Urban enda uusimat liiget

«Reedel Urban Baris laval olles oli keskmisest suurem närv sees, sest tegemist oli meie esimese suurema avaliku esinemisega pärast liikme vahetust,» tunnistab Viktoria ja ütleb, et publik oli õnneks väga julge ja vallatu. «Tuldi lava ette tantsima ja see on meie jaoks kõige väärtuslikum ja ausam tagasiside! Ju siis suutsime suunata väikest närvi õigesse kohta.»