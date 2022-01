Just vaktsineerimine oli üks teemadest, mida Cassia Shakti Šamotailo oma endise Instagrami kasutajanime all pidevalt küsimärgi alla pani. Samuti on ta silma paistnud pseudoteaduslike väljaütlemistega. Mõne aja eest nime vahetanud blogija on kahtluse alla seadnud nii vaktsiinid kui ka rasestumisvastased vahendid. Möödunud aasta alguses kirjutas Postimees, kuidas blogija seab oma soovitustega tuhanded elud ohtu.