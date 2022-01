FOTOD JA VIDEO ⟩ Kosmilist päritolu must teemant pannakse oksjonile

Oksjonimaja esindajate sõnul on must 555,55-karaadine (111,11-grammine) teemant suure tõenäosusega pärit kosmosest ja jõudis Maale koos asteroidiga, mis meie planeediga kokku põrkas, teatab cnn.com.

Teiseks võimaluseks on, et see tekkis, kui meteoriit Maale langes.