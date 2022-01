FOTO ⟩ Pealinlased mälestavad legendaarset Kalamaja koera Žorikut

Koera lahkumisest teatas ühismeedias Victoria , kes tänaval elanud loomakese eest viimastel aastatel hoolt kandis. Viimane tõdes, et lõpuks ei olnud Žorikul enam jõudu epilepsia vastu võidelda.

5. oktoobril 2020 avas Loomapäästegrupp Tallinnas Arsenali keskuse ees Žoriku ausamba, mis on pühendatud kõigile kodututele koertele.

«Kurb uudis. Kalamaja Žorik suri. Venitasime palju venitasine, aga meie ühise pingutusena sai see koer üksjagu eluaastaid juurde,» kirjutas Loomapäästegrupi asutaja Heiki Valner kirjutas Facebookis. «Loomapäästegrupi ja tema eest hoolitsenud Viktoria pere soov on, et tuhk läheks sinnasamma monumendi kõrvale,» avaldas ta.