VIDEO ⟩ Indoneesia uueks pealinnaks saab Ida-Kalimantanile rajatav Nusantara

Indoneesia valitsuse teatel on kümne miljoni elanikuga Jakarta ülerahvastatud, seal on sageli sudu ja regulaarselt üleujutused ning see on maailmas üks kiiremini vajuvaid linnu. Põhja-Jakarta mõned paigad vajuvad kuni 25 sentimeetrit aastas, kaasa arvatud tulvavee kaitseks ehitatud meremüür.