VIDEO ⟩ Kahe Tallinna kaunitari tööotsimise kuulutus raputas ühismeediat

Rena Ardoja ja Kaisa Pening on kaks Tallinna naist, kes elavad küll eraldi, kuid Rena sõnul on neil omamoodi kärgpere. «Üks on isehakanud üksikema ja teine saatuse tahtel, kahepeale kolm last, koer Ally ja kass Titulitu,» loetleb Rena pereliikmeid.