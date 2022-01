VIDEO ⟩ Andres Puusepp: kiirustasime tulekahjule ja veendusime taas, et meid ei märgata

«Kiirustasime tulekahjule ja veendusime taas, et meid ei märgata või ei taheta märgata,» kurvastab Puusepp, kes rõhutab, et oluline on abi läbi lasta. Kui seetõttu peaks juhtuma õnnetus, läheb järgmisel brigaadil rohkem aega, et väljakutseni jõuda, ning samuti võib keegi kokkupõrkes haiget saada.